Antalya Vali Vekili Hulusi Arat, Antalyalılar ile Bayramlaştı - Son Dakika
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Antalya Vali Vekili Hulusi Arat, Antalyalılar ile Bayramlaştı

Antalya Vali Vekili Hulusi Arat, Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kılınan bayram namazının ardından Antalyalılar ile bayramlaştı. Arat, bayram namazından sonra Antalya'da bir dizi program gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleri, güvenlik güçleri, tedavi gören vatandaşlar ve hastane personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

16.06.2024 15:32
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Antalya Vali Vekili Hulusi Arat, Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kılınan bayram namazının ardından Antalyalılar ile bayramlaştı.

Vali Vekili Hulusi Arat, bayram namazından sonra Antalya'da bir dizi program gerçekleştirdi. Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıları ziyaret eden Arat, huzurevi sakinleri ile sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Güvenlik güçlerinin bayramı ve babalar kutlandı

Sırasıyla Aksu ve Döşemealtı yol kontrol noktalarını da ziyaret eden Vali Vekili Arat, görevi başında bulunan Emniyet ve Jandarma personelinin bayramını telsiz marifetiyle kutlayarak, görevlerinde kolaylıklar diledi. Tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutladı.

Tedavi gören vatandaşlar unutulmadı

Vali Vekili Arat, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan ve ailelerinden bilgi aldı. Hastalara acil şifalar dileyerek bayram hediyelerini takdim eden Arat, görevi başında bulunan Şehir Hastanesi personeli ile de bayramlaştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Vali Vekili Hulusi Arat, Antalyalılar ile Bayramlaştı - Son Dakika

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