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Antalya'ya yeni adliye lojmanı için protokol imzalandı - Son Dakika
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Antalya'ya yeni adliye lojmanı için protokol imzalandı

Antalya'ya yeni adliye lojmanı için protokol imzalandığı bildirildi.

Antalya\'ya yeni adliye lojmanı için protokol imzalandı
15.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:10
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Antalya'ya yeni adliye lojmanı için protokol imzalandığı bildirildi.

Antalya Cumhuriye Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın talimat ve destekleriyle, Antalya'da görev yapan hakim, Cumhuriyet savcısı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmek üzere, Dös¸emealtı ilçesinde, Rengi Antalya Greenpark ve Rengi Antalya Greenlife projelerinden toplamda 95 lojman alımına dair satış protokolünün Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Bas¸savcısı Zafer Koç, protokolün Antalya'da görev yapan ve yapacak olan meslektaşlarına hayırlı olmasını dileyerek, Antalya ilinde mevcut adliye lojmanları sayısını iki katından fazlaya çıkarmanın gururunu yas¸adıklarını kaydetti.

Lojmanların 30 Haziran 2024'te anahtar teslim hazır edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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