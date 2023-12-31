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Antalya'ya Yılın Son Haftasında Rekor Turist Girişi - Son Dakika
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Antalya'ya Yılın Son Haftasında Rekor Turist Girişi

Turizmin başkenti Antalya, 23-30 Aralık tarihleri arasında günlük girişlerde rekor üstüne rekor kırdı. Yılın son haftasında hava yoluyla Antalya'ya 121 bin 139 turist geldi. Bu rakam, tarihin en iyi yılsonu günlük girişi olarak kaydedildi. Ayrıca, 1-30 Aralık tarihleri arasında havayolu ile gelen turist sayısı, 2022 ve 2019 yıllarının verilerinin üzerine çıkarak 302 bin 505'e ulaştı.

Antalya\'ya Yılın Son Haftasında Rekor Turist Girişi
31.12.2023 - 12:32,  Güncelleme: 12:35
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Turizmin başkenti Antalya 23-30 Aralık tarihlerinde günlük girişlerde rekor üstüne rekor kırdı. Antalya'ya yılın son haftasında hava yoluyla 121 bin 139 turist geldi.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'ya yılın son haftasında hava yoluyla 121 bin 139 turist geldi. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre 30 Aralık günü yapılan günlük giriş 20 bin 20, 29 Aralık günü yapılan giriş ise 17 bin 322 oldu. Son iki günlük girişler de hem 2022'nin hem 2019'un günlük girişlerinin üstüne çıkarak tarihin en iyi yılsonu günlük girişi olarak kayıtlara geçti.

1-30 Aralık tarihlerinde de 2023 yılı Aralık ayı havayolu ile gelişlerde 2022 Aralık ayının yüzde 7, 2019 Aralık ayının ise yüzde 32 üstünde gerçekleşerek 302 bin 505 oldu. Bu sayı, Antalya ve Gazipaşa Havalimanları dış hatlar terminallerinden elde edilen en yüksek Aralık ayı verisi olarak tarihe geçti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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