Antalyaspor Vakfı iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Antalyaspor Vakfı iftar yemeğinde buluştu

19.04.2022 11:05
Antalyaspor Vakfı iftar yemeğinde buluştu

Antalyaspor Vakfı'nın düzenlediği iftar yemeği, bilgilendirme ve değerlendirme amaçlı toplantı Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşti.

Antalyaspor Vakfı'nın düzenlediği iftar yemeği, bilgilendirme ve değerlendirme amaçlı toplantı Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşti. Vakıf Başkanı Nafiz Tanır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu, Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin ile mütevelli kurulunda yer alan, geçmiş dönemlerde kulüp başkanlığı ve yöneticilik yapmış isimler de katıldı.

"Uzun bir aradan sonra ilk kez"

Uzun zamandır bir araya gelemediklerini belirten Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır "Vakfımızla ilgili güncel gelişmeleri, birbirinden kıymetli ve Antalyaspor'umuza büyük emek vermiş mütevelli heyeti üyelerimizle bu iftar yemeğinde paylaşmak istedik" dedi.

İftar yemeğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Milletvekili ve geçmiş dönem kulüp başkanlarından Hasan Subaşı, yine mütevelli heyetinde yer alan Mehmet Başaran, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, eski kulüp başkanları ile eski yöneticiler yer aldı. - ANTALYA

Antalyaspor Vakfı iftar yemeğinde buluştu

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Hasan Subaşı, Antalyaspor, Antalya, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalyaspor Vakfı iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika


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