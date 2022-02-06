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Antep'e gazi unvanı verilişinin 101'inci yılı - Son Dakika

Antep'e gazi unvanı verilişinin 101'inci yılı

06.02.2022 10:24
Antep'e gazi unvanı verilişinin 101'inci yılı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Gaziantep, şehrini ve ülkesini savunan kahramanların hak ettiği 'Gazi' unvanıyla onurlandırılan, savunmasıyla direnişin ve bağımsızlığın sembolü olan mücadeleci ve vatansever insanların şehridir" dedi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, " Gaziantep, şehrini ve ülkesini savunan kahramanların hak ettiği 'Gazi' unvanıyla onurlandırılan, savunmasıyla direnişin ve bağımsızlığın sembolü olan mücadeleci ve vatansever insanların şehridir" dedi.

Antep'e Gazi unvanı verilişinin 101'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, milletin kara günler yaşadığı Kurtuluş Savaşı döneminde, vatanın bağımsızlığını kazanmasında Antep halkının birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek verdiği mücadelenin büyük bir rol oynadığını kaydetti.

Prof. Dr. Dağlı "Antep, 11 ay boyunca sadece kendi çabası, inanç ve azmiyle kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla dışarıdan destek alamadan, verdiği 6317 şehit ile dünyada eşine az rastlanan kahramanlık destanı yazmıştır" ifadelerini kullandı.

Antep halkının şanlı direnişinin 8 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Gazi unvanıyla onurlandırıldığını anımsatan Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti: "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar' diyerek, Gazianteplileri onurlandırmıştır. SANKO Üniversitesi olarak, tarihe adını 'Gazi' unvanıyla kazıyan ilk ve tek şehir olan Antep'e değer katmak, sanayisi ve kültürü kadar eğitimde de adından söz ettirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı ve milleti için canını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." - GAZİANTEP

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Kurtuluş Savaşı, Gaziantep, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antep'e gazi unvanı verilişinin 101'inci yılı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antep'e gazi unvanı verilişinin 101'inci yılı - Son Dakika
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