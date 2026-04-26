Antika Pazarı koleksiyonerleri bir araya geldi
Antika Pazarı koleksiyonerleri bir araya geldi

26.04.2026 16:10  Güncelleme: 16:11
Melikgazi Belediyesi'nin antika severleri Dedeman Parkı'nda bir araya getiren etkinliği Melikgazi Belediyesi Antika Pazarı ziyaretçilerini ağırladı.

Geçmişin estetiğini günümüze taşıyan nostaljik parçalar, hem koleksiyonerlerden hem de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle her kesime dokunmayı amaçladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkinliğe gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Antika meraklılarının beğeniyle karşıladığı, yoğun ilgi gösterdiği Antika Pazarımız, her ayın 4. Pazar günü nostalji tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu tarz etkinlikler birlik ve beraberliğe kucak açıp, ortak ilgi alanları bulunan vatandaşlarımızı aynı paydada buluşturuyor. Vatandaşlarımız alışveriş yapıyor, sosyalleşiyor, nostaljik bir yolculuğa çıkarak hafızalarının bir köşesinde yer eden hatıralarını yeniden yaşıyor. Gösterilen bu yoğun teveccüh bizleri oldukça mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Her ayın 4. Pazar günü Antika Pazarımızda buluşmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi geçmişin izlerini taşıyan pazarımıza bekliyoruz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

15:37
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
15:15
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
15:10
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
14:02
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
