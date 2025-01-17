Ara Tatilde Dinlenme ve Değerlendirme Fırsatı - Son Dakika
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Ara Tatilde Dinlenme ve Değerlendirme Fırsatı

Ara Tatilde Dinlenme ve Değerlendirme Fırsatı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, ara tatilin fırsatlarını vurgulayarak öğrencilere, öğretmenlere ve velilere mesaj yayımladı.

17.01.2025 12:04
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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik bir mesaj yayımladı. Bozkan, yoğun geçen dönemin ardından ara tatilin dinlenme, aileyle vakit geçirme ve kendine zaman ayırma açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Öğrencilerin dönem boyunca verdikleri emeklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkan, ara tatilin hem dinlenmek hem de sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bozkan, "Sizler ülkemizin geleceği, köklü mazimizin mirasçıları ve atiyi inşa edecek olanlarsınız. Her gün büyüyen bilgi birikiminiz ve özgüveniniz, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Yaptığınız çalışmaların, verdiğiniz emeklerin farkındayız. Öncelikle çabanızı takdir ettiğimi bilmenizi isterim. Bu süreçte hepiniz çok yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. 20-31 Ocak tarihleri arasında uygulanacak ara tatil, sizler için yoğun bir dönemin ardından dinlenme ve eğlenme fırsatıdır. Tatil sürecinde de bolca kitap okuyun, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere katılın, kendi ilgi alanlarınıza vakit ayırın. Ara tatilin sonunda bedensel, zihinsel ve duygusal olarak yenilenmiş ve dinlenmiş bir şekilde sizlerle okullarımızda buluşacak ve eğitim öğretime hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

Öğretmenlere de seslenen İl Müdürü Bozkan, "Sizler sınıflarınızda yalnızca bilgi değil, umut ve cesaret de aşılıyorsunuz. Gösterdiğiniz üstün gayret ve özverili çalışmalar için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bozkan, öğretmenlerin ara tatil dönüşü daha verimli bir şekilde eğitim öğretim süreçlerini sürdüreceğine inandığını belirtti.

Velilere yönelik mesajında, çocukların karnedeki başarılarının sayısal değerlerle sınırlı olmadığını ifade eden Bozkan, "Sizlerin desteği ve katkısı olmadan öğrencilerimizin başarısı ve mutluluğu da mümkün olmaz. Bu bağlamda eğitim camiamız ve velilerimizle öncelikle gönül birliği, sonrasında iş birliği içinde olmalıyız. Çocuklarımızın karne sevinçlerini paylaştığımız bu dönemde onların değerlerinin karnede yazılı olan sayılarla ölçülemeyeceğinin farkındayız. Unutmayalım ki karnedeki notlar değişkendir; ancak çocuklarımızın kültürel ve manevi değerlerimizle donanmış olmaları, hayatları boyunca onlara rehberlik edecektir. Ara tatilde çocuklarınızla birlikte keyifli zaman geçirmenizi, onların hayallerini desteklemenizi, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmanızı öneriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ara tatil dönemi geçirmenizi temenni eder, hepinize iyi tatiller dilerim" diye ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ara Tatilde Dinlenme ve Değerlendirme Fırsatı - Son Dakika

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