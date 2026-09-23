Araban\'da Antep fıstığı hasat sezonu 120 bin dönümde başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığının hasat sezonu başladı.

Araban ilçesinin en önemli tarımsal ve kültürel değerlerinin başında gelen ve "yeşil altın" unvanıyla bilinen Antep fıstığının 2026 yılı hasat dönemi Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun tarafından organize edilen Antep Fıstığı toplama ve tanıtım programının ardından başladı. Düzenlenen programa, Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Aslan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ramazan Kartal'ın yanı sıra çok sayıda çiftçi katıldı.

Gerçekleştirilecek hasadın vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Araban İlçesi Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, 'Memleketimiz Araban'da ilk fıstık hasadı için vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bereketli olsun, Allah işinize gücünüze kolaylık versin. İnşallah seneye de burada nice fıstık hasatlarında bir arada bulunuruz, her zaman bu toprakların emekçileri sahipleri olarak buradaki vatandaşlarımızla beraber iyi günde kötü günde devletimizin vazifelisi olarak bir arada olacağız. Allah nasip ederse Araban'ımızın fıstığını da gelecek yıllarda tanıtımını, ilgi ve alakayı artıracak düzeye getirmek için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti sarf edeceğiz. Bu konudaki asıl görevli alan Ziraat Odası Başkanımız ve İlçe Tarım Müdürlüğüdür, onlarda üzerlerine düşen tüm emeği gayreti göstereceklerine inanıyorum" dedi.

Araban İlçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise, "Araban ilçesinde, her yıl Ağustos ayında başlayan "boz fıstık" hasadının ardından Eylül ayında "kırmızı ben fıstığı" ile devam eden yoğun hasat sürecinde, Arabanlı Antep fıstığı üreticilerimizin emeğine dikkat çekmek ve ilçemizdeki Antep fıstığı üreticiliği yapan üretici çiftçilerimizin atalarından bu yana yaklaşık bin yılı aşkın süredir yetiştiriciliğinin yapıldığı ilçede Antep fıstığı bahçelerinde her biri en az 500-600 yıllık olmak üzere Antep fıstığı ağaçları hala meyve veriyor. Araban ilçesi kırsalında 120 bin dönüm Antep fıstığı bahçesi fıstık üretimi yapıyor. Üretim ve tarım işçiliğiyle ilçe, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Arabanlı Antep fıstığı üreticisi çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.