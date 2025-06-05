Arafat'ta Hacıların Duygusal Anları - Son Dakika
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Yerel

Arafat'ta Hacıların Duygusal Anları

Arafat\'ta Hacıların Duygusal Anları
05.06.2025 10:33
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1.7 milyon hacı adayı Arafat Meydanı'nda dua etti, sıcak hava ve duygusal anlar yaşandı.

Dünyanın dört bir yanından hac farizasını yerine getirmek üzere mukaddes topraklara gelen yaklaşık 1,7 milyon hacı adayı Rahmet Dağı'nın eteğindeki Arafat Meydanı'nda vakfeye durdu.

Gözyaşları arasında Allah'a yalvaran Müslümanlar, günahlarının affı ve İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesi için dua ve niyazda bulundu. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi vesellem) veda hutbesinin de okunduğu Arafat vakfesinde 45 dereceye yaklaşan aşırı sıcağa rağmen içi aşkla dolan yüz binlerce mümin, Cebel-i Rahme'ye tırmanıp burada da dua etti.

Dağın zirvesinde bulunan Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın buluşup affedildiği noktaya yoğunluk sebebiyle merdivenlerden ulaşamayan Müslümanlar, kayalıkların üzerinde bir süre dualar ederek çadırlarını döndüler. Duygusal anların yaşandığı Arafat'ta dili, ülkesi ve rengi ayrı olmasına rağmen herkes aynı duygu ve düşüncelerle Cenabı Hak'ka yönelip niyazda bulundu. Türk hacılara 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sanayi klimalarıyla soğutulan çadırlarından çıkmamaları uyarısı yapıldı. İkaza uyan hacılar sıcaktan pek etkilenmezken dışarı çıkanlar güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Ferahlamak için dağıtılan soğuk sulardan içti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın irşad programı 09 30 da başladı. Türkiye'nin sevilen hafızları ilahileri ile gönüllerin pasını alırken, Kuran'ı kerim tilaveti ile dualar daha da anlamlı hale geldi. Türk hacıları için Arafat'da kurulan sahra çadır hastanesinde ise her türlü müdahale yapılıyor. Özellikle güneş çarpması, tansiyon yükselmesi ve aşırı su kaybı ile alakalı şikayetler geliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öğle saatlerinde yaptığı Arafat Vakfe duasında ise, dünyada Müslümanların huzur ve barış içerisinde yaşaması için niyazlarda bulundu. - MEKKE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arafat'ta Hacıların Duygusal Anları - Son Dakika

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