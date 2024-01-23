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Aras Elektrik, Iğdır Tuzluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Elektrik Atölyesi Açtı - Son Dakika
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Aras Elektrik, Iğdır Tuzluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Elektrik Atölyesi Açtı

Aras Elektrik, Iğdır Tuzluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği protokolü kapsamında okul bünyesinde kurduğu elektrik atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Atölye, öğrencilerin uygulamalı derslerini yapabilecekleri donanımlı bir alan olarak hizmet verecek.

Aras Elektrik, Iğdır Tuzluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Elektrik Atölyesi Açtı
23.01.2024 - 08:57,  Güncelleme: 09:01
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Aras Elektrik'in, Iğdır Tuzluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapmış olduğu "İş Birliği Protokolü" kapsamında, okul bünyesinde kurduğu elektrik atölyesinin açılışı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, eğitime verdiği önemi her fırsatta göstererek, sorumluluk bölgesine katkı sağlamaya devam ediyor. Son olarak elektrik alanında öğrenim gören öğrencilerin, bölüm derslerini uygulamalı olarak yapma fırsatı elde edecekleri bir elektrik atölyesi oluşturdu. Birçok elektrik malzemesinden oluşan atölye, öğrencilerin uygulamalarını rahatlıkla yapabilecekleri donanımlı bir alan oldu.

Elektrik atölyesinin açılış programına Iğdır Tuzluca Kaymakamı Birkan Tatlısöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turkay OTAY, Aras EDAŞ Iğdır İl Koordinatörü Özkan Kılıç, Aras EDAŞ Eğitim Müdürü Murat Caf, Okul Müdürü Bilal Güneş, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Aras Elektrik Eğitim Müdürü Murat Caf: "Aras Elektrik olarak "Eğitimde İş Birliği" protokollerimize bir yenisini ekleyerek Iğdır Tuzluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği gerçekleştirmiştik. Bu kapsamda, lisemizdeki atölye eksikliğini okul müdürümüz ve öğretmenlerle konuşup neler yapılabilir diye bir araştırma yaptık. Daha önce birkaç teknik ve mesleki liselere saha uygulamalarında malzeme yardımında bulunmuştuk. Bu tecrübeyle de burası için daha kapsamlı ve donanımlı bir atölye kurmak istedik. Öğrencilerimizin bu atölyede rahatlıkla uygulamalı derslerini yürütebilmesi için mini bir trafo, A tipi direk, kafes direk, sayaç, klemens, kablo çeşitleri vb. malzemelerin teminini sağladık. Bu iş birliği ile geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaymakam Tatlısöz, kurulan atölyenin okula ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Program, atölyenin kurulmasında her türlü desteği sağlayan kurum ve Şirket temsilcilerine plaket verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aras Elektrik, Iğdır Tuzluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Elektrik Atölyesi Açtı - Son Dakika


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