Aras Elektrik’ten Kesintisiz Enerji Desteği - Son Dakika
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Aras Elektrik’ten Kesintisiz Enerji Desteği

Aras Elektrik’ten Kesintisiz Enerji Desteği
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Aras EDAŞ, planlı bakım çalışmalarında mobil jeneratör ile sağlıkta enerji sürekliliği sağlıyor.

Aras Elektrik, şebeke güvenilirliğini artırmak ve tüketicilerine daha kaliteli enerji sunmak amacıyla planlı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, elektrik kesintisinden etkilenmemesi gereken, cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren tüketiciler için mobil jeneratör desteği sağlıyor.

Planlı bakım çalışmaları öncesinde gerekli hazırlıklarını tamamlayan Aras EDAŞ ekipleri, Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşayan ve cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren bir tüketicinin elektrik ihtiyacının kesintisiz karşılanabilmesi amacıyla mobil jeneratörü devreye aldı. Böylece bakım çalışmaları güvenli bir şekilde yürütülürken, hastanın enerji ihtiyacı da kesintisiz olarak karşılandı.

Aras EDAŞ, özellikle sağlık açısından kritik öneme sahip abonelerin mağduriyet yaşamaması için planlı bakım ve yatırım çalışmalarında alternatif enerji çözümlerini devreye alıyor. Şirket, gerekli durumlarda mobil jeneratör desteği sağlayarak tüketicilerinin yaşamını kolaylaştırmayı ve enerji sürekliliğini sağlamayı öncelikleri arasında görüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Fikret Akbaş, şunları söyledi: "Elektrik dağıtım hizmeti, yalnızca enerji ulaştırmaktan ibaret değil; aynı zamanda tüketicilerimizin yaşam kalitesine ve güvenliğine katkı sunan önemli bir kamu hizmetidir. Planlı bakım çalışmalarımızı gerçekleştirirken özellikle cihaza bağlı hastalarımızın ve kritik öneme sahip abonelerimizin elektriksiz kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Mobil jeneratörlerimizle enerji sürekliliğini sağlıyor, bakım ve yatırım çalışmalarımızı tüketicilerimizin günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlıyoruz. Tüketicilerimizin memnuniyeti ve güvenliği her zaman en büyük önceliğimiz olmaya devam edecektir."

Aras EDAŞ, hizmet bölgesinde enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırım ve bakım çalışmalarını sürdürürken, tüketici odaklı hizmet anlayışıyla özellikle sağlık açısından hassas durumdaki tüketicilere yönelik destek uygulamalarını da kararlılıkla devam ettiriyor.

Kaynak: İHA

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