Ardahan’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gazilere duyulan minnet ve şükranın ifade edildiği programda, kent protokolü, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Ardahan'da düzenlenen etkinlikler, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir yaptığı konuşmada, bugünün gururunu yaşadıklarını söyleyerek,

"Gazilik; İstikbal ve mevcudiyetini Türklüğe adayarak canından vazgeçmeyi göze alanların göğsüne, tarihin taktığı görünmez şeref madalyasıdır. Gazilerimiz şanlı tarihimizin yaşayan abideleri, Türk vatanseverliğinin ve fedakarlığının ölümsüz kahramanlarıdır. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simgeleridir. Vatanımız uğruna mücadele etmiş olan tüm şehit ve gazilerimizin hatırası, milletimizin gönlünde ebediyen canlı kalacaktır. Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan, bizlere şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetidir. Bu mukaddes emaneti, hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere, guru duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur" dedi.

Törene; Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Tugay Komutan vekili P. Alb. Erdal Şahin, Belediye Başkan vekili Ercan Yıldırım, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Ragıp Yüceer, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, gaziler ve vatandaşlar katıldı.