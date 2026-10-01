Ardahan'da İl İdare Şube Başkanları toplantısında tasarruf tedbirleri ele alındı - Son Dakika
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Ardahan'da İl İdare Şube Başkanları toplantısında tasarruf tedbirleri ele alındı

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Ardahan\'da İl İdare Şube Başkanları toplantısında tasarruf tedbirleri ele alındı
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Ardahan'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu araçlarının özel işlerde kullanılmaması, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulması ve denetimlerin artırılması ele alınırken yatırımların takibi ve ihale süreçlerinin tamamlanması da değerlendirildi.

Ardahan'da kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve kent genelinde sürdürülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca; kamu kurumlarına ait araçların özel işlerde ve gereksiz yere kullanılmaması, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulması, kurum amirleri ve personelin mesai saatlerine riayet etmesi, kılık ve kıyafetlere özen gösterilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının iş ve işlemlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesi, denetimlerin artırılması ve vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması konuları ele alındı.

Ayrıca, devam eden genel ve özel bütçeli yatırımların yakından takip edilmesi, yaz mevsiminin kısa olması nedeniyle işlerin planlanması ve ihale süreçlerinin inşaat sezonu başlamadan tamamlanması, kış şartlarında trafik güvenliği için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ve okullarda öğrenci ve personelin güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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