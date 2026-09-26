Ardahan'da üretici, yakıt 102-103 lirayken 'Karın tokluğuna çalışıyoruz' dedi - Son Dakika
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Ardahan'da üretici, yakıt 102-103 lirayken 'Karın tokluğuna çalışıyoruz' dedi

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Ardahan\'da üretici, yakıt 102-103 lirayken \'Karın tokluğuna çalışıyoruz\' dedi
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Anahtar Parti Ardahan İl Başkanı Alptekin, Ardahan Hayvan Pazarı'nda besicileri dinledi. Yem ve akaryakıt fiyatlarından yakınan bir üretici, yakıtın 102-103 lira olduğunu ve 10 kişilik ailenin işçiliğiyle kâr kalmadığını söyledi; Alptekin'e 'Karın tokluğuna çalışıyoruz' dedi.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARDAHAN) - Anahtar Parti Ardahan İl Başkanı Tekin Alptekin, Ardahan Hayvan Pazarı'nda besicilerin sorularını dinledi. Yem ve akaryakıt fiyatlarından yakınan bir üretici Alptekin'e, "Karın tokluğuna çalışıyoruz" dedi.

Anahtar Parti Ardahan İl Başkanı Tekin Alptekin, Ardahan Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Alptekin burada çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Bir üretici hayvancılık konusunda bayağı sıkıntı çektiklerini söyledi. Emeği kendilerinin verdiğini ancak "kaymağı dışarıdaki adamların yediğini" ifade eden üretici, "Yani bu da köylüye, bizlere büyük bir hakaret. Emeğini ben yapıyorum. Servisini ben yapıyorum. Köylü olarak, çiftçi olarak ben yapıyorum ama kaymağını sen yiyorsun" dedi.

Yem maliyetlerinin "alıp başını gittiğini", yakıtın ise 102-103 lira olduğunu belirten üretici, 10 kişilik bir aileyi örnek gösterdi ve "Bu 10 kişinin işçiliğini koysak o zaman kar diye bir şey kalmaz. Yani ahırın kapısını kilitlememiz lazım. Mesela babamın yaptığı emeği, annemin yaptığı emeği; bunların hepsini çalışmamıza eklediğimizde altından çıkamayız" diye konuştu.

Tekin Alptekin'in "O zaman karın tokluğuna çalışıyorsun" ifadesi üzerine üretici, "Karın tokluğu, aynen dediğin gibi. Karın tokluğuna çalışıyoruz" karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA
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