Ardahan haberleri! Mevlit Kandili Posof'ta kutlandı - Son Dakika
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Ardahan haberleri! Mevlit Kandili Posof'ta kutlandı

10.10.2022 09:42
Ardahan haberleri! Mevlit Kandili Posof'ta kutlandı

Ardahan gelişmesine göre Peygamber efendimiz Hz. Muhammed S.A.V'in doğumu mevlidi şerif Posof'ta da heyecanla kutlandı.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed S.A.V'in doğumu mevlidi şerif Posof'ta da heyecanla kutlandı.

Merkez Camiindeki programda Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. İlçe müftüsü Osman Gül tarafından peygamberimizin hayatı anlatılarak Müslümanların yaşantısını ona göre düzenlemesi konusunda bilgiler verdi.

Program sonunda yatsı namazı kılınmasının ardından cemaat birbirleriyle tokalaşarak kandillerini kutladılar. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Hz Muhammed, Posof, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan haberleri! Mevlit Kandili Posof'ta kutlandı - Son Dakika

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