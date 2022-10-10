Merkez Camiindeki programda Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. İlçe müftüsü Osman Gül tarafından peygamberimizin hayatı anlatılarak Müslümanların yaşantısını ona göre düzenlemesi konusunda bilgiler verdi.

Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Hz Muhammed, Posof, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ardahan haberleri! Mevlit Kandili Posof'ta kutlandı - Son Dakika

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