Ardahan'ın Posof İlçesinde Doğal Gaz Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Ardahan'ın Posof İlçesinde Doğal Gaz Çalışmaları Tamamlandı

Ardahan\'ın Posof İlçesinde Doğal Gaz Çalışmaları Tamamlandı

Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardır özlemi çekilen doğal gaz çalışmaları sona erdi. İlk gazın açılışı yapıldı ve törene yüzlerce kişi katıldı. Posof'a bağlanan doğal gazın açılışı meşalelerle gösterildi.

29.03.2024 16:22  Güncelleme: 16:27
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Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardır özlemi çekilen doğal gaz çalışmalarında sona gelindi. İlk kanal açma töreninde konuşan firma yöneticileri açılışın 2023 Ekim ayında planlandığını ancak yoğun kış şartlarından dolayı çalışmaların bugün tamamlandığını belirtti.

İlk gazın açılış töreni Posof otogarında yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı törende büyük sevinç vardı. Belediye Başkanı Cahit Ulgar, 10 yılda Posof için yaptığı hizmetleri anlattı ve bu hizmetlerin daha da ilerleyeceğini belirtti. Programa Ardahan AK Parti Milletvekili Kaan Koç ile beraber AK Parti il ve ilçe başkanıyla beraber parti yöneticileri de katıldı. Milletvekili Kaan Koç yıllardır açılışı beklenen Posof Ulgardağı tünelinin de bu yıl açılacağı müjdesini verdi.

Yapılan konuşmalardan sonra Posof'a bağlanan doğal gazın açılışı gaz meşale de yakılarak gösterildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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