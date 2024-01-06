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Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı - Son Dakika
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Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Bin 583 rakımlı Posof'ta yılın ilk gününden itibaren aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar aralık ayında başlayan yağışlı havanın Ocak ayı itibariyle etkisini artırdığını ve bir çok köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Ardahan\'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı
06.01.2024 - 12:56,  Güncelleme: 12:58
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Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Bin 583 rakımlı Posof'ta yılın ilk gününden itibaren aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçe merkezinin beyaza büründüğü Posof'ta enerji hatlarının üzerindeki kar birikintisi ilginç görüntü oluşturdu.

Vatandaşlar aralık ayında başlayan yağışlı havanın Ocak ayı itibariyle etkisini artırdığını ve bir çok köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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