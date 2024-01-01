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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti - Son Dakika
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret ederek personel ve vatandaşların yeni yılını tebrik etti. Vali Çiçek, 112 Acil Hizmetleri ve Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastalarla sohbet etti ve 2024 yılı için başarılar diledi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti
01.01.2024 - 00:51,  Güncelleme: 00:54
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti.

Yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret eden Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ilk olarak Çamlıçatak jandarma kontrol noktası ile Göle yolu üzerindeki uygulama kontrol noktalarında yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamalarına katıldı. Vali Çiçek, personel ve trafikteki vatandaşların yeni yılını tebrik etti. Vali Çiçek, 112 Acil Hizmetleri ve Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastalarla sohbet etti, personelin ve vatandaşların yeni yılını tebrik etti. Vali Çiçek 112 Acil Çağrı Merkezinde yaptığı açıklamada, "2024 yılı ülkemiz için kazasız, belasız hayırlı başarılarla dolu bir sene olur. 2024 yılının hayırlar getirmesini diliyorum. 2023 yılındaki hizmetlerinizden dolayı hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. 2024 yılında da inşallah aynı şekilde hep birlikte ülkemiz için, Ardahan için, memleketimiz için el birliği ile çalışacağız" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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