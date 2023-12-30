Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Yeni Yıl Öncesi Personeliyle Bir Araya Geldi

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yeni yıl öncesi belediye personeli ve diğer kurumlardaki çalışanları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Belediye emekçilerinin ve ilçenin yeni bir çehreye dönüşmesinde emeği geçen diğer kurum çalışanlarının yeni yılını kutlayan Kızıldaş, program sonunda tüm davetli personele hediye çeki dağıttı.

Arguvan Belediyesi tarafından Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi'nde düzenlenen programa,Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, CHP Arguvan Kadın Kolları Başkanı Gül Nilay Mıllaoğlu,? Belediye Meclis Üyeleri Hasan Yılmaz, Avni Çıplak, İlhan Balı, Hasan Karael, Arguvan Fırat Edaş Şube Şefi Kemal Kuşcu, Arguvan Yol Alt Yapı Ekip Şefi Lütfü Arpacı ile MASKİ, Fırat Edaş, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye çalışanları,? belediye personeli ve? aileleri yoğun katıldı.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne, sizlerle birlikte bir yılı daha geri de bıraktık. Arguvan'ımız için güzel işler, doğru projeler yaptık. Hep birlikte ilçemize ve Arguvanlılar'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarımız hem Arguvanlılar hem de il dışındaki hemşehrilerimiz tarafından ciddi anlamda kabul görülüyor ve çalışmalarımız birçok ödüle layık görülüyor. Bununla övünüyoruz, çünkü biz bu projeleri sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz. Sizler Arguvan Belediyesi'nin görünen yüzlerisiniz. Çünkü cadde, sokak ve mahallelerde sizler varsınız. Bizler belediyemizin ve çalışanlarımızın yaptığı hizmetlerle Arguvanlı hemşehrilerimizin yaşam standardını ve yaşam kalitesini daha yukarılara çekmeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın daha sağlıklı, daha temiz ortamlarda yaşayabilmeleri için elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimize ve çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz. Yeni dönemde farklı projelerimizle Arguvan'ımızın imajını daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımızı ivedilikle sürdüreceğiz. Arguvan'ı Malatya'daki örnek ilçelerden birisi yaptık. Partisi, görüşü düşüncesi ne olursa olsun, herkes Arguvan'ı örnek belediye olarak gösteriyor. Bu bizlerin hep birlikte ekip olarak çalışmamızı sayesinde gerçekleşti.

Yeni yıla girerken ülkemizdeki emekçilerimiz için yeni asgari ücret belirlendi. Bizler devletin belirlemiş olduğu asgari ücretin yetersiz olduğunu ve hayat şartlarının çok ağır olduğunu bildiğimiz için biz elimizden geldiği kadarıyla çalışma arkadaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri, çocuklarına ve evlerine daha rahat ekmek götürebilmeleri noktasında elimizden geldiği kadar bütçemizin el verdiği oranda asgari ücretten daha yüksek oranda bir ücret belirleyeceğiz. Yeni yılın Türkiye'ye ve tüm dünyaya, sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı canı gönülden kutluyorum."