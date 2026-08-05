YENİ Parti Arguvan ilçe örgütü kuruldu, ilk üyeler Belediye Başkanı Ersoy Eren ve meclis üyeleri oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Parti Arguvan ilçe örgütü kuruldu, ilk üyeler Belediye Başkanı Ersoy Eren ve meclis üyeleri oldu

YENİ Parti Arguvan ilçe örgütü kuruldu, ilk üyeler Belediye Başkanı Ersoy Eren ve meclis üyeleri oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Arguvan Kurucu İlçe Başkanı Hüseyin Üstün, ilçe örgütünün kuruluş dilekçesini Arguvan Kaymakamlığına verdi. CHP'den istifa eden Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ve belediye meclis üyelerinin YENİ Parti'ye üyelik kayıtları tamamlandı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - YENİ Parti Arguvan Kurucu İlçe Başkanı Hüseyin Üstün, ilçe örgütünün kuruluş dilekçesini Arguvan Kaymakamlığına verdi. Kuruluş işlemlerinin ardından CHP'den istifa eden Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ile belediye meclis üyelerinin YENİ Parti'ye üyelik kayıtları yapıldı.

YENİ Parti Arguvan Kurucu İlçe Başkanı Hüseyin Üstün, ilçe örgütünün kuruluş dilekçesini Arguvan Kaymakamlığına verdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ile Belediye Meclis Üyeleri Soner Üstün, Ali Rıza Yücel, İlhan Balı, Hasan Karael ve Emrah Alp üyelik formlarını doldurarak YENİ Parti'ye katıldı.

YENİ Parti Arguvan Kurucu İlçe Başkanı Hüseyin Üstün, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Ersoy Eren ve belediye meclis üyeleriyle birlikte geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiklerini hatırlattı. Üstün, Ersoy Eren ile belediye meclis üyelerinin YENİ Parti üyelik kayıtlarının tamamlandığını belirterek, "Vatanımıza, milletimize ve Arguvan'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"HALKIMIZIN DEMOKRATİK İRADESİ DOĞRULTUSUNDA KARARIMIZI NETLEŞTİRDİK"

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de yaşanan siyasi sürecin ardından YENİ Parti'de yer alma yönündeki kararlarını netleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaşanan sürecin ardından, partimizin istifalarımızı kabul etmesiyle birlikte belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla YENİ Parti'nin kuruluş sürecine destek vermek amacıyla üyelik işlemlerimizi gerçekleştirdik. Hüseyin Başkan'a hayırlı olsun diyorum. Partimize ve ilçemize hayırlı olsun. Bugün, halkımızın demokratik iradesi doğrultusunda yeni siyasi oluşumda yer alma yönündeki kararımızı netleştirmiş olduk. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte YENİ Parti'ye üyelik kayıtlarımızı tamamladık.

Arguvan'a ve vatandaşlarımıza hizmet etme kararlılığımız aynı inanç ve sorumlulukla devam edecektir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde YENİ Parti çatısı altında çalışmalarımızı ve gayretimizi sürdüreceğiz. İktidar olacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Üstün, Yeni Parti, Politika, Arguvan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YENİ Parti Arguvan ilçe örgütü kuruldu, ilk üyeler Belediye Başkanı Ersoy Eren ve meclis üyeleri oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Seda Sayan’dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Fenerbahçe için Endrick iddiası Fenerbahçe için Endrick iddiası
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

14:56
Serdal Adalı’dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 15:08:11. #7.13#
SON DAKİKA: YENİ Parti Arguvan ilçe örgütü kuruldu, ilk üyeler Belediye Başkanı Ersoy Eren ve meclis üyeleri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.