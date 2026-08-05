YENİ Parti Arguvan ilçe örgütü kuruldu, ilk üyeler Belediye Başkanı Ersoy Eren ve meclis üyeleri oldu

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - YENİ Parti Arguvan Kurucu İlçe Başkanı Hüseyin Üstün, ilçe örgütünün kuruluş dilekçesini Arguvan Kaymakamlığına verdi. Kuruluş işlemlerinin ardından CHP'den istifa eden Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ile belediye meclis üyelerinin YENİ Parti'ye üyelik kayıtları yapıldı.

YENİ Parti Arguvan Kurucu İlçe Başkanı Hüseyin Üstün, ilçe örgütünün kuruluş dilekçesini Arguvan Kaymakamlığına verdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ile Belediye Meclis Üyeleri Soner Üstün, Ali Rıza Yücel, İlhan Balı, Hasan Karael ve Emrah Alp üyelik formlarını doldurarak YENİ Parti'ye katıldı.

YENİ Parti Arguvan Kurucu İlçe Başkanı Hüseyin Üstün, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Ersoy Eren ve belediye meclis üyeleriyle birlikte geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiklerini hatırlattı. Üstün, Ersoy Eren ile belediye meclis üyelerinin YENİ Parti üyelik kayıtlarının tamamlandığını belirterek, "Vatanımıza, milletimize ve Arguvan'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"HALKIMIZIN DEMOKRATİK İRADESİ DOĞRULTUSUNDA KARARIMIZI NETLEŞTİRDİK"

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de yaşanan siyasi sürecin ardından YENİ Parti'de yer alma yönündeki kararlarını netleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaşanan sürecin ardından, partimizin istifalarımızı kabul etmesiyle birlikte belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla YENİ Parti'nin kuruluş sürecine destek vermek amacıyla üyelik işlemlerimizi gerçekleştirdik. Hüseyin Başkan'a hayırlı olsun diyorum. Partimize ve ilçemize hayırlı olsun. Bugün, halkımızın demokratik iradesi doğrultusunda yeni siyasi oluşumda yer alma yönündeki kararımızı netleştirmiş olduk. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte YENİ Parti'ye üyelik kayıtlarımızı tamamladık.

Arguvan'a ve vatandaşlarımıza hizmet etme kararlılığımız aynı inanç ve sorumlulukla devam edecektir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde YENİ Parti çatısı altında çalışmalarımızı ve gayretimizi sürdüreceğiz. İktidar olacağımıza inanıyoruz."