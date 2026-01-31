Sarıhanlı Şoförler Odasında Başkan Bilek güven tazeledi

Saruhanlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın tek listeyle yapılan genel kurulunda mevcut Başkan Arif Bilek, güven tazeleyerek üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Saruhanlı Belediyesi Hüseyin Yaralı Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula; Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Kan, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Emin Kenez, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Saruhanlı Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Erdem Kurt, Manisa Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fahrettin Baru ile esnaf oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını MESOB Başkanı Hasan Geriter, divan başkanvekilliğini ise Turgutlu Tenekeciler Odası Başkanı Faruk Ulaş yaptı. Genel kurulda ayrıca odada 25'inci ve 30'uncu yılını dolduran üyelere plaket takdim edildi.

Saruhanlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Arif Bilek, genel kurula katılan herkese teşekkür ederek, genel kurulun Saruhanlı esnaf ve sanatkarlarına hayırlı olmasını diledi. Bilek, her zaman şoför esnafının yanında olduklarını ifade etti.

Başkan Arif Bilek'in yönetim kurulunda Hasan Aydır, Resul Yağımlı, Ramazan Uzundal, Muharrem Göral, Mesut Akkaya ve Erhan Aktaş yer aldı. Yedek üyeliklere ise İzzet Ermiş, Recep İçen, Şenol Ülgen, Osman Akman, Efkan Özdemir, İsmail Gedik ve Sedat Yaşar seçildi.

Denetim Kurulu asil üyeleri Ümit Başkaya, Özgür Karakuzu ve Sadullah Kılınç olurken, yedek üyeliklere Özgür Sağlık, Fahri Koç ve İsa Pehlivan getirildi. - MANİSA