Arifiye Belediye Başkanı Karakullukçu\'dan kalp krizi şüphesi

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu kalp krizi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun, sabah saatlerinde rahatsızlanarak kalp krizi şüphesi ile hastaneye başvurdu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden Karakullukçu'nun müşahede altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA