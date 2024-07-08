Arifiye'den Kandıra'ya giden iki arkadaş boğularak hayatını kaybetti

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SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Arifiye ilçesinden yüzmek için Kandıra'ya giden ve boğularak hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesinde ikamet ettikleri ve iş insanı oldukları öğrenilen Ertuğrul Kubilay (36) ve Mustafa Özdemir (40), dün yüzmek için Bağırganlı'ya gitti. Dalgalar arasında gözden kaybolan Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İki arkadaşın cenazesi sudan çıkartılarak, morga kaldırıldı. İki arkadaşın cenazesi de öğle namazına müteakip Arifiye Bozacı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı. - SAKARYA