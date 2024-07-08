Arifiye'den Kandıra'ya giden iki arkadaş boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Arifiye'den Kandıra'ya giden iki arkadaş boğularak hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinden yüzmek için Kandıra'ya giden ve boğularak hayatını kaybeden Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir'in cenazeleri, Arifiye Bozacı Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

08.07.2024 13:44
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SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Arifiye ilçesinden yüzmek için Kandıra'ya giden ve boğularak hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesinde ikamet ettikleri ve iş insanı oldukları öğrenilen Ertuğrul Kubilay (36) ve Mustafa Özdemir (40), dün yüzmek için Bağırganlı'ya gitti. Dalgalar arasında gözden kaybolan Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İki arkadaşın cenazesi sudan çıkartılarak, morga kaldırıldı. İki arkadaşın cenazesi de öğle namazına müteakip Arifiye Bozacı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arifiye'den Kandıra'ya giden iki arkadaş boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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