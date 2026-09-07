Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 mezunları 50 yıllık dostluklarını Kuzuluk'ta tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 mezunları 50 yıllık dostluklarını Kuzuluk'ta tazeledi

Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 mezunları 50 yıllık dostluklarını Kuzuluk\'ta tazeledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 mezunları, 1976'da başlayan 50 yıllık dostluklarını Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada yeniden yaşattı. Mezunlar, öğretmenleriyle bir araya gelerek hatıralarını tazeledi ve buluşmanın 2027'de 1983 mezunlarıyla süreceği belirtildi.

Sakarya'da bulunan Arifiye Öğretmen Lisesi'nin 1982 yılı mezunları, 1976 yılında okul sıralarında başlayan 50 yıllık dostluklarını düzenlenen organizasyonla yeniden tazeledi.

Arifiye Öğretmen Lisesi sıralarında 1976 yılında başlayan arkadaşlık bağı, aradan geçen yarım asra rağmen devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde çeşitli meslek gruplarında görev yapan 1982 yılı mezunları, Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda öğretmenleriyle birlikte aynı çatı altında bir araya geldi. 1981 yılı mezunlarından Fatih İlkokulu Müdürü İsmail Yaman ve ekibi tarafından organize edilen buluşmada mezunlar, okul yıllarına ait hatıralarını tazeledi. Yıllar sonra bir araya gelerek sohbet eden dönem arkadaşları, çektirdikleri hatıra fotoğraflarıyla buluşmayı ölümsüzleştirdi.

1976 yılında başlayan ve 50 yıldır sürdürülen geleneksel dostluk buluşmasının, 2027 yılında 1983 mezunları tarafından düzenlenecek organizasyonla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kuzuluk, Arifiye, Sakarya, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 mezunları 50 yıllık dostluklarını Kuzuluk'ta tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Emekli öğretmenden kahreden haber Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı!
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

13:04
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
13:02
“Seni özlüyoruz“ diyen Fenerbahçeliye Osayi’den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
"Seni özlüyoruz" diyen Fenerbahçeliye Osayi'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 13:23:55. #7.12#
SON DAKİKA: Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 mezunları 50 yıllık dostluklarını Kuzuluk'ta tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement