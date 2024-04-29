Arkadaşlarının ısrarı üzerine gece dışarı çıkan genç kız, korkunç bir kaza sonucu bedensel engelli ve konuşma kabiliyetini kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Arkadaşlarının ısrarı üzerine gece dışarı çıkan genç kız, korkunç bir kaza sonucu bedensel engelli ve konuşma kabiliyetini kaybetti

Arkadaşlarının ısrarı üzerine gece dışarı çıkan genç kız, korkunç bir kaza sonucu bedensel engelli ve konuşma kabiliyetini kaybetti

Adana'da bir genç kız, arkadaşlarının ısrarı üzerine gece dışarı çıktığı sırada bindiği otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada hem bedensel engelli kalan hem de konuşma kabiliyetini kaybeden genç kızın hayali hostes olmaktı. Şu anda tedavisi devam eden genç kızın en büyük destekçisi ise annesi.

29.04.2024 09:25
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Adana'da arkadaşlarının ısrarı üzerine gece dışarı çıkınca bindiği otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu hem bedensel engelli kalan hem de konuşma kabiliyetini kaybeden genç kızın hayali hostes olmaktı

Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda 10 Aralık günü meydana geldi. Tofaş marka 20 AGR 112 plakalı otomobilin park halindeki 01 CTV 81 plakalı tıra arkadan çarptığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkarttı. Kazada hastaneye kaldırılan bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken 4 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralılardan biri olan Firdevs Erol (16) ise yapılan tedaviler sonucunda hayata tutundu. 10 Aralık tarihinde gerçekleşen kazada ağır yaralanan Erol, en büyük hayali hostes olmaktı. Doktorlardan alınan bilgiye göre kazada ağır yaralanan Erol'un tekrar yürüyebilmesi için 2 yıl boyunca fizik tedavi görmesi gerekecek. Aynı zamanda Erol konuşma kabiliyetini de kaybetti.

"İşe giderken izin istedi vermedim, kaza haberini aldım"

Olay günü işe giderken kızının kendisinden dışarı çıkmak için izin istediğini fakat izin vermediğini ifade eden Hatice Atay (35), "İzin vermemiştim fakat arkadaşlarının ısrarı ile çıkmıştı. İşyerine vardığımda arkadaşları kazanın olduğunu arayıp bana söylediler. 2 ay yoğun bakımda yattı şu an tedavilerine evde devam ediyoruz" diye konuştu.

"Kızımın durumundan kaynaklı işten ayrıldım"

Kızının durumundan dolayı ona bakmak için işten ayrıldığını belirten Atay, "Şu an evdeyim, çalışmadığım için de maddi durumumuz biraz kısıtlı ama elimden geldiği kadar kızımı desteklemeye çalışıyorum" dedi.

"Kızımın en hızlı şekilde iyileşmesini istiyorum"

Çeşitli yardımlarla Firdevs'i fizik tedaviye götürdüğünü ifade eden Atay, "Şu an kızım fizik tedavi alıyor. Fizik tedavi almasının en büyük sebebi çevremin, ailemin yardımcı olması, onların desteği olmasa buralara kadar gelemezdik. Şu an kızımın daha hızlı iyileşmesini istiyorum. Özel doktora götürmek tabi ki isterim fakat imkanlar el vermiyor. Devlet hastanelerinde ki doktorlar da çok güzel ilgileniyor fakat onların vakitleri kısıtlı olduğu için pek fazla ilgilenemiyorlar" ifadesini kullandı

"Firdevs'in en büyük hayali hostes olmaktı"

Kızının çok hareketli cıvıl cıvıl olduğunu ve en büyük hayalinin hostes olduğunu söyleyen Atay, "Hostes olmak için son senesini dışardan okuyup hostes olmak için hazırlanıyordu. Allah izin verirse tedavilerinin ardından da hostes olacak kızım. Bu hayalini gerçekleştirebilmesi için doktorlar tedavi sürecinin tedaviye bağlı olarak 1-2 sürebileceğini söylediler" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arkadaşlarının ısrarı üzerine gece dışarı çıkan genç kız, korkunç bir kaza sonucu bedensel engelli ve konuşma kabiliyetini kaybetti - Son Dakika

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