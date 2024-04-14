Arnavutköy Belediyesi Çocuklara Özel Bayram Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi Çocuklara Özel Bayram Şenliği Düzenledi

Arnavutköy Belediyesi Çocuklara Özel Bayram Şenliği Düzenledi

Arnavutköy Belediyesi tarafından çocuklara özel bayram şenliği düzenlendi. Etkinliklere katılan çocuklar doyasıya eğlenirken, bugün Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun katılımıyla kapanış programı gerçekleştirildi.

14.04.2024 16:13  Güncelleme: 16:18
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Arnavutköy Belediyesi tarafından çocuklara özel bayram şenliği düzenlendi. Etkinliklere katılan çocuklar doyasıya eğlenirken, bugün Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun katılımıyla kapanış programı gerçekleştirildi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından çocukların Ramazan Bayramında doyasıya eğlenerek bayram tatilini değerlendirmeleri için Çocuk Şenliği düzenlendi. Hadımköy İstasyon Meydanında düzenlenen ve beş gün süren etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenerek Ramazan Bayramının tadını çıkarttı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu düzenlenen Çocuk Şenliği Kapanış programı kapsamında, etkinlik alanına gelerek çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak dağıttı.

"Çocuklar her daim bizim projelerimiz ve etkinliklerimizde en ön safta olacaklar"

Çocuk Şenliği Hakkında açıklamalarda bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, " Bayramı Çocuklarla Kutluyoruz. Yaklaşık beş gündür etkinlikler devam ediyor. Çocuklar bayramda neşe dolu oluyor bizleri de neşelendiriyorlar. Evlatlarımız bizim gelecek nesillerimiz o yüzden onların mutlu olması, hem sosyal hayatlarında hem de eğitim hayatlarında başarılı olması bizler için çok önemlidir. Çocuklar her daim bizim projelerimiz ve etkinliklerimizde en ön safta olacaklar" dedi.

Etkinliğe katılan Beritan Gazioğlu, "Bayramda çok eğlendim 205 liram var çok mutluyum, çok güzel geçiyor" diye konuştu.

Şenliğe katılan Hiranur Gazioğlu ise, "Bayram çok güzel geçti, oyuncaklarda çok güzel" ifadesini kullandı.

Irmak Kurt ise, "Her şey çok güzel, bayramımız çok güzel geçti. 23 Nisanda da böyle şeyler isteriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi Çocuklara Özel Bayram Şenliği Düzenledi - Son Dakika

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