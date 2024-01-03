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Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri ile kadınların ekonomik gelişimine destek oluyor - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri ile kadınların ekonomik gelişimine destek oluyor

Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri aracılığıyla kadınlara kurs imkanları sunarak ekonomik gelişimlerine destek oluyor. Kadınlar, aldıkları eğitimlerin ardından ürettikleri el emeği ürünlerini sergileme ve satışa sunma fırsatı buluyor. Belediye, kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmaları için teşvik ediyor.

Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri ile kadınların ekonomik gelişimine destek oluyor
03.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:29
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Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri ile kadınların ekonomik gelişimine destek oluyor.

Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri aracılığıyla kadınlara kendilerini geliştirebilecekleri kurs imkanları sunarken, aynı zamanda aile bütçelerine de destek olmaları için teşvik ediyor. Kursiyerler, Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri'nde aldıkları eğitimlerin ardından ürettikleri el emeği ürünlerini Hadımköy Kapalı Cumartesi Pazarı'nda "El Emeği Göz Nuru" standında sergileme ve satışa sunma fırsatı buluyor. Bu stantta kadınlar takı, tekstil ürünleri, çeyiz ve hediyelik eşyalar gibi çeşitli kategorilerde ürünleri müşterilerle buluşturuyor.

Mücella Yılmaz, Arnavutköy'e taşındıktan sonra Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hocalarımız çok güzel eğitimler veriyor, bizleri seminerlere götürüyorlar. Belediyemiz, Hadımköy Kapalı Cumartesi pazarında Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak yer tahsis etti bize. Kurslarda diktiklerimizi, ürettiklerimizi burada satma imkanı sundu. Bizden bir ücret talep etmediler bilakis çok yardımcı oldular." dedi.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurslara katıldığını belirten Oya Pile ise "Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde el emeği örgüler yapıyoruz. Oyuncaklar, toka, taç, battaniye yapıyoruz. Belediyemiz de bize burada böyle bir imkan sağladı, biz de bunları satışa sunuyoruz. Bize verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı'ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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