Arnavutköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Arnavutköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Arnavutköy\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri festival havasında geçti. Çocuklar için gün boyu süren eğlenceler düzenlendi.

23.04.2024 15:19  Güncelleme: 15:23
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Arnavutköy Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında festival havasında eğlenceler düzenlendi. Sabah saatlerinde resmi törenle başlayan kutlamalar, çocuklar için gün boyu süren etkinliklerle devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Arnavutköy'de düzenlenen etkinlikler ile coşkuyla kutlandı. Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy Meydanı'na kurulan etkinlik alanlarıyla çocuklar doyasıya eğlendi. Animatör gösterileri, şişme oyun alanları, ikramlıklar ve gösterilerin gün boyu devam ettiği festival tadındaki eğlence sabahın ilk saatlerindeki resmi törenle başladı. Arnavutköy'de faaliyet gösteren okullardaki öğrencilerin hazırladığı gösteriler ise izleyenleri mest etti. Düzenlenen etkinliklere Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve ilçe protokolü de katıldı.

"Arnavutköylü çocuklarımızın geleceği için hep aynı güzel düşünce içerisindeyiz"

Düzenlenen programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bugün 23 Nisan'da çocuklarla birlikte mutlu ve şeniz. Dünyada kutlanan tek çocuk bayramı bugün. Dünya çocuklarına armağan edilen bugünde Dünya'nın bir çok mazlum coğrafyasında çocukluğunu yaşayamayan çocuklarımız var. Barışın ve huzurun hakim olduğu nice nice günlerde kıymetli çocuklarımızın bu gününü kutlayabileceği nice yıllar bizimle olsun diye dua ediyoruz. Arnavutköy'de 2 noktada çocuklarımızın çeşitli etkinliklerde eğlenip ve öğrendiği bayramı yaşadığı bir gün geçiriyoruz. Biz Arnavutköylü çocuklarımızın geleceği için hep aynı güze düşünce içerisindeyiz. Sabah resmi törenle başlayan etkinlikler akşam geç saatlere kadar devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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