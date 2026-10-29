Arnavutköy’de Cumhuriyet coşkusu 7’den 70’e tören ve etkinliklerle kutlandı

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, Arnavutköy'de iki gün boyunca düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet yürüyüşünden şehitlik ziyaretine, resmi törenlerden öğrencilerin hazırladığı gösterilere kadar birçok anlamlı programda 7'den 70'e tüm Arnavutköy Cumhuriyet coşkusunda buluştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Arnavutköy'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 28 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen programlarda, Cumhuriyet'in birlik ve beraberlik ruhu ilçenin dört bir yanında yaşatıldı. Türk bayraklarıyla renklenen sokaklarda, tören alanlarında ve kültür merkezinde vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşadı. Kutlamalar, 28 Ekim'de İlçe Jandarma Komutanlığı önünden Cumhuriyet Meydanı'na uzanan kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla karşıladı. Bayraklarla renklenen kortejde milli birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Cumhuriyet'in 103. Yılında Aynı Heyecanda Buluşuldu

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı ve minnetle anıldı. Törenin ardından ilçe protokolü Hadımköy Şehitliği'ni ziyaret etti. Vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği uğruna canlarını feda eden aziz şehitler, kabirleri başında dualarla yad edildi. Kutlamalar, sabah saatlerinde Arnavutköy Kaymakamlığı binasında düzenlenen tebrikat töreniyle devam etti. İlçe protokolünün bir araya geldiği törende Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün gururu ve bayram sevinci paylaşıldı. Tebrikat töreninin ardından Arnavutköy Belediyesi Hadımköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde resmi kutlama programı gerçekleştirildi. İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

"Cumhuriyet, Türk milletini yeniden ayağa kaldırdı"

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Cumhuriyet'in kuruluş sürecine, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ve Cumhuriyet'in Türkiye'ye kazandırdığı değerlere dikkat çekti. Hersanlıoğlu, "Cumhuriyet, Türk milletini yeniden ayağa kaldırdı. Bugün bölgesinde sözü geçen, dünyada dikkate alınan güçlü bir devletin vatandaşlarıyız. Cumhuriyet, Türk milletinin var olan yeteneklerini açığa çıkardı" dedi.

Türkiye'nin üretim gücü ve uluslararası alandaki konumuna da değinen Hersanlıoğlu, ülkenin dünyanın dört bir yanında hizmet üreten, büyük projelere imza atan ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan güçlü bir devlet haline geldiğini vurguladı. Cumhuriyet'in gelecek nesillere önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Hersanlıoğlu, "Bugün bize düşen çok çalışmak, çok üretmek, iyi üretmek, iyi işler yapmak. Bulunduğumuz noktadan daha ileriye gitmek zorundayız." sözleriyle çalışmanın ve üretmenin önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı

Kutlama programının en renkli anlarına öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahne oldu. Hadımköy Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğgenan Ayşenur Yıldırım'ın seslendirdiği "Mustafa Kemal'in Kağnısı" şiiri, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Hadımköy Anadolu Lisesi öğretmenlerinin hazırladığı teatral canlandırma gösterisiyle Milli Mücadele ruhu sahneye taşınırken Sporist Spor Kulübü sporcularının cimnastik gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Müzik öğretmeni Yelda Taşçı ve İngilizce öğretmeni Oğuz Boztepe yönetimindeki okul korosunun seslendirdiği eserlerle salondaki bayram coşkusu daha da arttı. Öğrencilerin birbirinden güzel performansları, Cumhuriyet'in değerlerinin yeni nesiller tarafından yaşatıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Program kapsamında Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik ve yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İki gün boyunca devam eden kutlama programlarında Cumhuriyet'in 103 yıllık köklü mirası büyük bir gurur ve coşkuyla selamlandı. Çocukların neşesi, gençlerin enerjisi ve vatandaşların yoğun katılımıyla Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı'nın birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha yaşatıldı.