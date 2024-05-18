Arnavutköy'de Gençlik Festivali Coşkusu

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Arnavutköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutladı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali'nin ilk günü, Hadımköy İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirildi. Yüzlerce genç, etkinlik alanında ok atma, uçuş simülasyonu, sahne oyunları ve çeşitli alan etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçirdi. Çocukların yanı sıra ailelerin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikler, vatandaşlara hem eğitici hem de eğlenceli aktiviteler sundu. Akşam saatlerinde ise müzikseverler için özel bir program hazırlandı. Saat 19.00'da başlayan İlyas Yalçıntaş konseri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçının sevilen şarkılarına eşlik eden gençler, doyasıya eğlendi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, gençlerin isteklerine kulak vererek, festivale sevdikleri sanatçıları davet etti. Candaroğlu, "Gençlerimizin yüzündeki mutluluk, huzur bizi son derece mutlu ediyor. Biz de onlar için 18 ve 19 Mayıs'ı Gençlik Festivali olarak ilan ettik. Günün erken saatlerinde başlayan etkinliklerimiz gerçekleşiyor. Gençlerimiz bu anlamda doya doya eğleniyorlar. Bugünün sonunda İlyas Yalçıntaş kardeşim, yarın da Bilal Sonses kardeşimiz bizlerle birlikte olacak. Güzel şarkılarını seslendirecek" dedi.

Festivalin ikinci gününde de etkinlikler hız kesmeden devam edecek

19 Mayıs Pazar günü Liseler Arası gençlik koşusu gerçekleştirilecek. Etkinlikler daha sonra Şehir Parkı'nda devam edecek. Gün boyunca çeşitli aktiviteler ve yarışmalarla sürecek festivalde akşam saat 19.00'da Bilal Sonses konseri gerçekleşecek.

El emeği ürünlere destek

Gençlik Festivali'nin düzenlendiği alanda, kadınların el emeği ürünleri de sergilendi. El Emeği Çarşısı'nda sergilenen ürünler, gün boyu katılımcılara sunuldu. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bugün İstasyon Meydanı'mızda ayrıca kadınlarımızın el emeği göz nuru dediği ürünleri sergileyebileceği dükkanlarımızı onlara tahsis ettik. Buradan kendi ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. İnşallah gelecekte de bunların sayısını artırarak onlara destek olmaya devam edeceğiz," diyerek kadınlara desteklerinin süreceğini belirtti. - İSTANBUL