Arnavutköy'de Hadımköy Ortaokulu'nun açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arnavutköy'de Hadımköy Ortaokulu'nun açılışı yapıldı

Arnavutköy\'de Hadımköy Ortaokulu\'nun açılışı yapıldı

Arnavutköy'de bulunan ve yapımı tamamlanan Hadımköy Ortaokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında açıldı. Açılış törenine Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

09.09.2024 14:30  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunun açılışı, Hadımköy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Arnavutköy'de bulunan ve yapımı tamamlanan Hadımköy Ortaokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında açıldı. İlk öğrencilerini bu yıl kabul eden okulda gerçekleştirilen açılış töreninde öğrenciler ve veliler büyük bir heyecan yaşadı. Açılış törenine Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bizler çok heyecanlıyız"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bizler çok heyecanlıyız; hem 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıcını yapıyoruz, hem de Hadımköy Ortaokulu'muzun açılışını kutluyoruz. Okulumuzun inşaatı devletimizin tüm imkanları kullanılarak tamamlandı. Bir hafta öncesine kadar bitirilemez denilen bu okulu, büyük bir kararlılık ve milletimizin gücüyle yeni eğitim sezonuna yetiştirildi. Hadımköy'ümüze ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Okulun ilk öğrencilerinden Murat Cavit ise duygularını, "Okulumuz çok güzel, oldukça büyük bir bahçesi var. Okulumuzu çok beğendik, yapanlara çok teşekkür ederiz," şeklinde ifade etti.

Törene katılan vatandaşlar ve veliler, yeni eğitim-öğretim dönemine yetişen Hadımköy Ortaokulu için Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'na teşekkürlerini iletti. Okulun hızlı bir şekilde tamamlanması, veliler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mahmut Hersanlıoğlu, Mustafa Candaroğlu, Hadımköy, Güncel, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Hadımköy Ortaokulu'nun açılışı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:26:13. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Hadımköy Ortaokulu'nun açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement