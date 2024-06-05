Arnavutköy'de Karaburun Sahili'nde Temizlik Etkinliği Düzenlendi

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Arnavutköy'de "Çevre Haftası" nedeniyle Karaburun Sahili'nde temizlik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arnavutköy'de "Çevre Haftası" nedeniyle Arnavutköy Belediyesi öncülüğünde Karaburun Sahili'nde sahil temizlik etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen etkinlikte belediye başkanı Mustafa Candaroğlu ile birlikte katılımcılar sahilde çöp topladı. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda Arnavutköy Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı el sanatları atölyesinde geri dönüşüm ürünleri ile yapılan ürün ürünler de sergilendi.

"Evlatlarımızı çocuk yaşta çevre bilinciyle aşılamamız gerekmektedir"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bugün Çevre haftası münasebetiyle kıymetli hemşerilerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Arnavutköy Belediyesi olarak başta doğamızı, yeşilmizi koruma adına bir duyarlık sorumluluk projesidir. Bugün burada mavisiyle, yeşil ile gerçekten insanlarda çok güzel hatıraları olan karaburun sahilimizi temizleyeceğiz. Daha sürdürülebilir bir yaşam ve temiz bir çevre için başta, çocuk yaşta öğrencilerimizi ve evlatlarımıza çevre bilinciyle aşılamamız gerekmektedir. bugün üzeri burada destek olan okullarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa katılan öğrencilerden Belinay Yılmaz, "Burada doğayı temizliyoruz. Çöpleri topluyoruz arkadaşlarımızla çok eğlendik hem doğayı temizliyoruz hem eğleniyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL