Arpaçay\'da KÖYDES Toplantısı

Arpaçay'da köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla 2026 yılı KÖYDES Yatırım Programı kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Lütfü Çelik ve Erdi Yıldırım ile Birlik Müdürü Erdem Tazegül katıldı.

Toplantıda, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında ilçeye tahsis edilen ödenek doğrultusunda köylerin öncelikli ihtiyaçları ele alındı. Katılımcılar, köy muhtarlıklarından gelen talepleri değerlendirerek yatırım programında yer alacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde özellikle köy içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla kilitli parke taşı döşeme çalışmaları, mevcut yolların bakım ve onarımı, içme suyu isale hatlarının yenilenmesi ve yeni su depolarının yapımı gibi projeler üzerinde duruldu. Ayrıca kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artıracak yatırımların planlı ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, KÖYDES kapsamında ayrılan kaynakların en etkin şekilde kullanılması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantı, 2026 yılı yatırım programında yer alacak projelerin öncelik sırasının belirlenmesi ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi. - KARS