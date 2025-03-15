Arpaçay Kaymakamı Akköz, Jandarma Personeliyle İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arpaçay Kaymakamı Akköz, Jandarma Personeliyle İftar Yemeği Düzenledi

Arpaçay Kaymakamı Akköz, Jandarma Personeliyle İftar Yemeği Düzenledi

Arpaçay Kaymakamı Muhammet Burak Akköz, iftar programında jandarma personeliyle bir araya geldi. Kaymakam, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarına teşekkür ederek Ramazan ayının önemine değindi.

15.03.2025 09:27  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arpaçay Kaymakamı Muhammet Burak Akköz, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Akköz, Cumhuriyet Savcısı Selman Özbek, Belediye Başkanı Zeki Elma ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Gülveren ile birlikte Doğruyol Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek, jandarma personeliyle birlikte iftar yaptı.

Programda konuşan Kaymakam Akköz, güvenlik güçlerinin fedakarlık ve özveriyle görev yaptığını belirterek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini vurguladı.

Program kapsamında jandarma personeliyle sohbet eden Kaymakam Akköz, güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar ve muvaffakiyetler dileyerek, özverili görevlerinden dolayı teşekkür etti. Yenilen iftar yemeğinin ardından yapılan dualarla program sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Arpaçay, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arpaçay Kaymakamı Akköz, Jandarma Personeliyle İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı Erdoğan'ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı
15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar Sırbistan’da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda
Bursa’da yolda yürürken bıçaklandı Şüpheli olay yerinden kaçtı Bursa'da yolda yürürken bıçaklandı! Şüpheli olay yerinden kaçtı
Okan Buruk’tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe’ye gönderme Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
New York’ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor New York'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor
ABD tarih verip Hamas’ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz ABD tarih verip Hamas'ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz
Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’çözüm süreci’ hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'çözüm süreci' hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar
Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de kariyer rekoru kırdı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de kariyer rekoru kırdı
ABD’den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland’a yaptırım ABD'den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland'a yaptırım
Osimhen, Galatasaray’da bir ilke imza attı Osimhen, Galatasaray'da bir ilke imza attı
Samsun’da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi Samsun'da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi
Suriye’de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum
Galatasaray, Antalyaspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı Galatasaray, Antalyaspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı

08:32 Savaş hazırlığı gibi Otomotiv devi Almanya için silah üretecek Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek
08:27 Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek Önce 37 sonra 3 derece Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek! Önce 37 sonra 3 derece
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar Bakan Fidan’ın ekibine yeni isimler katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
02:54 Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD’ye katılması daha iyi olacak Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak
02:17 Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
12:33 Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı
12:20 Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu
12:13 ’’Ücretin ne kadar’’ sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı ''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
12:07 Canlı yayında ’’Nas’’ tartışması Canlı yayında ''Nas'' tartışması
11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
11:42 Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 09:34:52. #7.12#
SON DAKİKA: Arpaçay Kaymakamı Akköz, Jandarma Personeliyle İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.