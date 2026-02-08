Şavşat'ta 29. Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Şavşat'ta 29. Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

08.02.2026 13:49  Güncelleme: 15:35
Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen 29. Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nde 148 sporcu mücadele etti. Erzurumlu Kenan Gör başpehlivan unvanını kazandı.

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen "Kar Üstü Karakucak Güreşleri", yurt içi ve yurt dışından sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde; Şavşat Belediyesi'nin katkıları, Veliköy Muhtarlığı ile Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde, 1370 rakımlı Veliköy'de organize edilen güreşlere Artvin başta olmak üzere İstanbul, Amasya, Tokat, Erzurum ile Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 148 sporcu katıldı.

Sporcular, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde olmak üzere 10 ayrı sıklette kar üstünde mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan güreşlerde başpehlivanlık unvanını Erzurum'dan katılan Kenan Gör kazandı.

Yıldızlar kategorisinde 35 kiloda Azerbaycanlı Murat Hacızade, 40 kiloda Bilal Şimşek, 45 kiloda Bedel Topuz, 50 kiloda Azad Şanlı birinciliği elde etti.

Büyükler kategorisinde ise 55 kiloda Gürcistanlı Tomike Tevzede, 60 kiloda Darbakadze Dachal, 65 kiloda Recep Köse, 70 kiloda Mansur Boylu, 75 kiloda Ahmet Özcan, 80 kiloda Can Osman Sarı, 90 kiloda Çağrı Söğütlü şampiyon oldu.

Öte yandan festival alanında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından KADES uygulaması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Ekiplerin kurduğu Eskimo evi (İglo) da katılımcıların ilgisini çekti.

Kaynak: ANKA

