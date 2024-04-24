Artvin'de 'Ateş' isimli boğanın doğum günü kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Artvin'de 'Ateş' isimli boğanın doğum günü kutlandı

Artvin\'de \'Ateş\' isimli boğanın doğum günü kutlandı

Artvin'de çiftçilik yapan ve sosyal medyada fenomen olan Özlem Öztürk, boğası 'Ateş'in doğum gününü ahırda pasta ve mumlarla kutladı. Öztürk, hayvan sevgisini çocuklara aşılamak ve hayvan şiddetine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği her yıl düzenlediğini belirtti.

24.04.2024 13:52
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Artvin'de 'Ateş' isimli boğasıyla çektiği videolarla milyonlarca sosyal medya kullanıcısının beğenisini kazanan Özlem Öztürk, her yıl olduğu gibi boğasına bu yıl da ahırda doğum günü sürprizi yaptı.

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde çiftçilik yapan ve ailesine yardım eden 38 yaşındaki Özlem Öztürk, köy yaşantısıyla ilgili çektiği videolarla sosyal medyada fenomen oldu. İnek sağan, odun kıran, tarla süren, Öztürk, çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü. Öztürk'ün, takipçi kazanmasında en büyük pay sahibi olan 'Ateş' isimli 700 kilogramlık boğası 8. yaşına girince her yıl olduğu gibi sürpriz bir doğum günü hediyesi verdi.

Mum üzerinde pasta ile ahırda giren Öztürk, "İyi ki doğdun Ateş" diyerek boğasının doğum gününü kutladı. Öztürk, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü.

Öztürk, Ateş'in doğum günü kutlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her yıl imkanlarımız doğrultusunda Ateş'in doğum gününü kutlamayı düşünüyoruz. Bu yıl 8 yaşına girdi. 23 Nisan günü doğdu, Türkiye'nin dört bir yanında çocuk bayramı kutlanırken, biz de Ateş isimli boğamızın doğum gününü kutluyoruz. Amacımız hayvan sevgisini çocuklara aşılamak, hayvan şiddetine karşı farkındalık oluşturmak" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Artvin'de 'Ateş' isimli boğanın doğum günü kutlandı - Son Dakika

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