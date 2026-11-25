Artvin'de karayolu kenarındaki atıkları toplayıp satarak gelir elde eden Ali Kemal Erdem'e, yolda karşılaştığı ve o günden beri peşinden ayrılmayan kedi eşlik ediyor.

Artvin'de yaşayan ve geçimini yol kenarından topladığı atıkları satarak sağlayan Ali Kemal Erdem, bisikletiyle günde ortalama 5 kilometre yol kat ediyor. Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odasına da kayıtlı olan Erdem, kara yolu kenarına atılan plastik, cam ve metal atıkları toplayıp geri dönüşüm işletmelerine satıyor. Erdem'e yolda karşılaştığı ve o günden bu yana peşinden ayrılmayan bir kedi de atık toplarken eşlik ediyor.

Kara yolu kenarında, çoğunlukla araçlardan atılan plastik, cam ve metal atıkları toplayan Ali Kemal Erdem, bunları yanında getirdiği çuvallara dolduruyor. Atık gördüğü noktalarda bisikletinden inen Erdem, toplama işini bitirince yeniden pedal çeviriyor. Kedi de Erdem durduğunda yanında bekliyor, bisiklet yeniden hareket edince yol kenarından peşine takılıyor.