Artvin\'de Ayı Saldırılarına Dikkat Çeken Fotoğraf

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Artvin'de Atabarı Kayak Merkezinde bulunan tesislerine bir yılda 3 kez ayı girince Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kayak Antrenörü Fikri Özkan ile arkadaşları, çektikleri fotoğrafla ayı saldırılarına dikkat çektiler.

Şehir merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı eteklerindeki Atabarı Kayak Merkezi son zamanlarda ayıların uğrak noktası haline geldi. Yıl içerisinde 3 kez tesiste bulunan binalara zarar veren ayı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların da tedirgin olmasına neden oldu. Ayı saldırılarına dikkat çekmek isteyen Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kayak Antrenörü Fikri Özkan ile arkadaşları, daha önceden tahnit yönetimi kullanılarak sergilenen ayı ile ilginç bir bir fotoğraf çektirdiler. Ayının girmiş olduğu kayak evinin içerisine yerleştirilen içi doldurulmuş ayı kırık kapının arasından kafası çıkarılarak poz verirken, bu sırada Özkan ve arkadaşları ellerinde kürek, sopa ve sandalyeyle kaçmaya çalışırken fotoğraf karesine girdiler.

Bölgenin yaz aylarında özellikle piknikçiler tarafından çok ziyaret edildiğini ifade eden Özkan, vatandaşların yaban hayatına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti. - ARTVİN