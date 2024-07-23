Artvin'de kaya düşmesi sonucu 5 ev boşaltıldı - Son Dakika
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Yerel

Artvin'de kaya düşmesi sonucu 5 ev boşaltıldı

Artvin\'de kaya düşmesi sonucu 5 ev boşaltıldı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli İlçesi Yeniköy Köyü'nde yaşanan kaya düşmesi sebebiyle olası risklere karşı 5 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi. Yusufeli Barajı'nın inşası sonrası yeni yerine taşınan Yeniköy'de, yamaçtan kopan kayalar nedeniyle yaşanan toprak kaymasının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

23.07.2024 10:01
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli İlçesi Yeniköy Köyü'nde yaşanan kaya düşmesi sebebiyle olası risklere karşı 5 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi.

Yusufeli Barajı'nın inşası sonrası yeni yerine taşınan Yeniköy'de, yamaçtan kopan kayalar nedeniyle yaşanan toprak kaymasının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ünsal "Yeniköy Köyü'nde olası risklere karşı 5 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Ailelerimiz, Yusufeli ilçemizde bulunan TOKİ Konutlarına yerleştirilmiştir. İlgili ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almış olup, ilgili kurumlarımız sorunu en kısa sürede çözmek amacıyla azami gayret göstermektedirler" dedi.

Gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması ve hayatın normal seyrine dönmesi için ilgili kurumlara gerekli talimatları veren Vali Ünsal, süreçten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Artvin'de kaya düşmesi sonucu 5 ev boşaltıldı - Son Dakika

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