Artvin'de Kurban Pazarı Boş Kaldı... Satıcı da Yok Alıcı Da

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de Kurban Bayramı'na 7 gün kala, belediye tarafından çevre yolu civarında kurulan kurban pazarının boş olduğu gözlendi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kentte, pazarda hayvan bulunmaması dikkati çekti.

Artan yem ve akaryakıt fiyatları besiciyi üretimden uzaklaştıkça kurbanlık pazarları da boş kaldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Artvin'de belediye tarafından kurulan kurban pazarının boş görüntüleri ekonomik tabloyu gözler önüne serdi. Vatandaş yüksek enflasyon ve düşen alım gücü karşısında yaşamını sürdürmekte zorlanırken, üretici ise üretmekten uzaklaştı.

Artvin Belediyesi tarafından kurulan kurban pazarında hayvan bulunmamasını değerlendiren Artvinli bir vatandaş, şunları söyledi:

"Üretemeyen ülkede ne hayvancılık ne tarım olur ne de gençlere iş olur. Bunun sorumlusu arabanın şoförüdür. Araba kaza yapmıştır, tamirini de kendi bilir. Köylü köyüne dönerse hayvan pazarı da dolar. Hayvan saklayan yok, varsa da yeterli değil. Hayvan pazarında kalınacak yer, hayvana ot yedirmek de kolay değil. Zaten Artvin emekli kenti. Kurban alan da az, kesen de az. Onun için araba kaza yapmıştır, o kazayı da işsiz gençler tamir edecektir."

Başka bir yurttaş ise, "Kurban satamıyoruz, kimse almıyor. Benim zaten bir tane hayvanım var, onu da hayvan pazarına götürmedim çünkü masrafına değmiyor. Bize de bir alıcı lazım. İnsanlar masraflardan dolayı yakın yerlerde satış yapıyor. Kurbanlıklar 17 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvana talep de az" ifadelerini kullandı.

Artvinli kasap Uğur Tüylü ise, "Ben de kurban satıyorum ancak daha çok pazara götürmeden satıyorum. Yıllarca kasaplık yaptık, güvenilir olmamıza rağmen önceki yıllara göre kurban satışlarında azalma var" diye konuştu.