Artvin'de Otizm Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Artvin'de Otizm Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

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Artvin'de, otizmli bireyler ve aileleri farkındalık yürüyüşüyle otizmin önemine dikkat çekti.

11.04.2025 16:32
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrası konuşan Artvin Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Gülsüm Kılıçel, "Biz dernek olarak bu sessizliğe çığlık vermek için yola çıktık. Amacımız, otizm konusunda doğru ve bilimsel bilgiyi yaymak, önyargıları kırmak ve otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak için somut adımlar atmaktır. Bugün, bu etkinlikle bu amacımıza ulaşmak için önemli bir adımdır" dedi.

Artvin merkezde, Halitpaşa Kavşağı'nda bir araya gelen otizmli bireyler ve aileleri, ellerinde "Otizm eksiklik değil, farklılıktır", "Farklılıkları birlikte fark edelim", "En iyi ilaç eğitimdir" ve "Fark et, bizimle yürü, kabul et" yazılı dövizlerle Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca bazı katılımcılar renkli kostümler giyerek eşlik etti. Otizmli bireylerin aileleri ise cadde üzerindeki esnafa ve vatandaşlara otizm hakkında bilgilendirici el broşürleri dağıtarak toplumda farkındalık yaratmayı hedefledi. Yürüyüş sonrasında düzenlenen programda konuşan Artvin Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Gülsüm Kılıçel, şunları söyledi:

"Bugün farkındalığı artırmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki bariyerleri yıkmak, otizmli ailelerin sesini daha gür bir şekilde duyurmak için bir aradayız. Bugün burada sadece farkındalık eğitimi yapmıyor, bir insanlık çağrısı yapıyoruz. Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Otizmli bireyler, tıpkı hepimiz gibi hayalleri olan, sevgi ve anlaşılmaya ihtiyaç duyan bireylerdir. Onların dünyayı algılama, iletişim kurma şekilleri farklı olabilir; ancak bu fark, onları toplumun değerli bir parçası olmaktan alıkoymaz. Aksine, toplumsal zenginliğimizdir.

Ne yazık ki otizm yeterince anlaşılmıyor ve bu, otizmli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını zorlaştıran önyargı ve ayrımcılığa yol açıyor. Eğitimde ve sosyal hayatta karşılaştıkları engeller, onların potansiyellerini tam olarak ortaya koymalarını engelliyor ve aileler çoğu zaman yalnız bırakılıyor. Biz dernek olarak bu sessizliğe çığlık vermek için yola çıktık. Amacımız, otizm konusunda doğru ve bilimsel bilgiyi yaymak, önyargıları kırmak ve otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak için somut adımlar atmaktır. Bugün bu etkinlikle, amacımıza ulaşmak için önemli bir adım atıyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Otizm Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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