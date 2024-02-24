Artvin\'de Otomobil Tutkusu Mesleğe Dönüştü

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Artvin'in Borçka ilçesinde iki kız kardeşin otomobil tutkusu mesleğe dönüştü. 3 yıldır oto kuaför işi yapan kız kardeşler, araçların koltuklarını söküyor, pasta cila ve seramik kaplama yapıyor.

İlçeye bağlı Gündoğdu mahallesinde 3 yıl önce oto kuaför adı altında kendi işletmelerini kuran Ayça ve Sibel Küçük kardeşler, tutkusu olduğu araba sevdasını mesleğe dönüştürdü.

'Kadının isteyince yapamayacağı şey yoktur' diyen kız kardeşler, başta kendi araçlarında denedikleri oto temizlik uygulamalarında olumlu sonuç alınca eğitim alarak kendi işletmelerini kurdu.

Gelen müşterilerin şaşkın bakışları altında ojeli parmaklarıyla, araçların koltuklarını söküp iç temizlik yapan, motor yıkayıp, pasta cila atan kardeşler, kadın eli değdiyse temiz işçilik olur mantığıyla işlerini titizlikle ve severek yapıyor.

"Bizim hikayemiz tam olarak araba sevdası" diyen Ayça Küçük (36) şunları söyledi:

"Çocukluktan gelen bir heves söz konusuydu. Başta kendi araçlarımıza uyguladık. Sonuçlarını beğendik. Sonrasında niçin bunu meslek haline getirmeyelim dedik. Ama öncesinde eğitim almamız gerekiyordu. Eğitimleri aldık. Daha sonra kendi işyerimizi açtık."

İşini severek yaptığını belirten Küçük, "Bizim mesleğimizi erkek mesleği olarak adlandıra biliyorlar. Evet zor meslek, işimizi gerçekten çok sevdiğimiz için zor olan kısım tolere edilebiliyor. Ben eve yorgun bir şekilde gitmiyorum. Etrafımızda olumlu anlamda tepkiler gördük. Özellikle kadınlar çok destek oldu buda bizi çok mutlu etti. Kadınlar gerçekten isterse birazda cesarette bulunursalar önlerinde hiç bir engelin durabileceğine inanmıyorum" dedi.

Türkçe öğretmeni olan, iş çıkışı ve hafta sonu ablasına yardım eden Sibel Küçük (24) ise "Asıl mesleğim öğretmenlik ama iş çıkışlarında hafta sonları gelip dükkanda ablamla işleri yürütüyoruz. Bu işi tercih etmemizdeki en önemli sebep otomobillere olan merakımızdı. Otomobillerle ilgilenmeyi onlarla vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Pasta cila, iç kuaför, far temizliği, motor yıkama, seramik kaplama gibi uygulamaları yapıyoruz. Gelen müşteriler ilk önce çok şaşırıyor, işletmenin sahibi siz misiniz uygulamaları siz mi yapıyorsunuz diye sorular soruyor. Daha sonra yapılan işlemleri görünce oldukça memnun kalıyorlar. Ülkemizde kadın, eli değdiyse temiz işçilik olur mantığı ön planda olduğu için bizim bu doğrultuda amacımızda gelen müşterilerimize temiz işçilik ve kaliteli hizmet sunmak. Buradan kadınlara seslenmek istiyorum. Kadınlar neyi isterse başara bilirler. Sadece pes etmemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN