Artvin'de Snowboardlu İş Yolculuğu - Son Dakika
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Artvin'de Snowboardlu İş Yolculuğu

Artvin\'de Snowboardlu İş Yolculuğu

Oktay Sarıkaya yoğun kar yağışında işine snowboardla giderken keyifli anlar yaşadı.

27.02.2025 14:06
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Artvin'de yoğun kar yağışı sonrası İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Oktay Sarıkaya, işine snowbordla giderek sıradışı bir yolculuk yaptı. Görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin'de etkili olan kar yağışı, şehrin cadde ve sokaklarını beyaza bürüdü. İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Oktay Sarıkaya, karın keyfini çıkarmak ve aynı zamanda işine gitmek için farklı bir yol tercih etti. Kayak sporlarına ilgi duyan Sarıkaya, yoğun kar yağışını fırsat bilerek iş yerine snowbordla gitmeye karar verdi.

Yaşadığı evden hareket eden Sarıkaya, Artvin Sağlık Müdürlüğü'ne doğru kayarak yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi snowbordla gitti. Eğlenceli anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonlarına kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Yolda snowbordla giden Sarıkaya'yı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oktay Sarıkaya, yaşadığı heyecanlı yolculuk ile ilgili olarak ise "Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir kar yağışı oldu. Ben de bu kar yağışını değerlendirmek istedim. Hem işimi hem de eğlencemi bir arada yapmak istedim. Evden iş yerine snowbordumla kayarak gittim" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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