Artvin'de Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kente özgü yemeklerin ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı. Tanıtım etkinliğinde konuşan Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, "Medeniyet buluşmalarını ve Anadolu'nun bereketli topraklarının bir ürünü olan Türk mutfağının sadece lezzetleri değil; aynı zamanda sağlıklı, israfı önleyen ve sürdürülebilir yapısıyla da örnek bir mutfak olduğunu görüyoruz" dedi.

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar yöresel lezzetlerle buluştu. Kurulan stantlarda Laz böreği, hamsili ekmek, Hatila balı, Arhavi kestane balı, Şavşat ketesi, Borçka demir elması, Puçiko, Ardanuç çağ döneri ve Yusufeli inkalı gibi kente özgü coğrafi işaretli ve geleneksel ürünler sergilendi.

Geleneksel lezzetler tanıtıldı

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Medeniyet buluşmalarını ve Anadolu'nun bereketli topraklarının bir ürünü olan Türk mutfağının sadece lezzetleri değil; aynı zamanda sağlıklı, israfı önleyen ve sürdürülebilir yapısıyla da örnek bir mutfak olduğunu görüyoruz. Bu zenginliğin her bir ilimizde farklı bir kimlik kazandığını ve yerel ürünlerle harmanlandığını görmek bizler için gurur verici" dedi.

Etkinlikte stant açan yöresel ev yemekleri esnafı Gülfidan Erdem ise "Biz kadınlar, mutfağı sadece yemek pişirilen bir yer olarak değil; kültürün, emeğin ve sevginin harmanlandığı kutsal bir alan olarak görüyoruz. Yöresel lezzetler ise geçmişle gelecek arasında köprü kuran en güzel miraslarımızdır" diye konuştu.

"İlçemize ait ürünlerin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması amacıyla bir stant açtık"

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bugün Türk Mutfağı Haftası kapsamında ülke genelinde yapılan programların Artvin ayağındayız. Artvin'in ilçelerinde ve merkezinde yemek kültürümüzün daha da ileriye taşınabilmesi için güzel bir etkinlik düzenleniyor. Biz de Yusufeli Belediyesi olarak ilçemize ait olduğunu bildiğimiz belli başlı ürünlerin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması amacıyla bir stant açtık. Şu an elimde bulunan yemek, 'inkal' olarak adlandırdığımız bir yemektir. Mantının daha büyük halidir ama mantıdan tamamen farklıdır. İçinde yalnızca özenle hazırlanmış kavurma bulunur ve bu yemek Kafkas bölgesine aittir. Herkesin tatmasını isteriz. Diğer tarafta da çağ dönerimiz var. Konservesi yapılıp kavanozlar halinde Türkiye'nin dört bir yanına gönderilebilmesi için gerekli izinler ve patentler alınmış durumda. 15 dakika suda kaynatıldığında, tıpkı yeni şişten kesilmiş gibi bir lezzet veriyor."

Artvin Valisi Turan Ergün ise etkinlik kapsamında Ardanuç Belediyesi standını ziyaret ederek pekmez tattı ve Ardanuç çağ dönerini keserek vatandaşlarla birlikte denedi. Diğer stantları da gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.