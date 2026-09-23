Artvin\'de üç arkadaş atıl buzdolabını hayrat çeşmesine dönüştürdü

Artvin'de üç arkadaş, köy yolundan geçen vatandaşların su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmayan bir buzdolabını hayrat çeşmesine dönüştürdü. Buzdolabının suyla dolan iç bölümü yiyecek ve içeceklerin soğuk tutulması amacıyla kullanılıyor.

Artvin'in Çağlayan köyünde yaşayan Ali Gül ile Demirci köyünde yaşayan Resul Yıldırım ve Oğuz Yıldırım, köy yolunda hayrat çeşmesi yapmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Oğuz Yıldırım'ın kullanmadığı buzdolabını Demirci köyünden getiren üç arkadaş, Ali Gül'ün borularla yol kenarına kadar ulaştırdığı suyu buzdolabına bağladı. Yapılan çalışma ile atıl durumdaki buzdolabı çeşmeye dönüştürüldü.

Buzdolabının kapağını açan vatandaşlar, içerisine yerleştirilen musluktan akan soğuk suyla ihtiyaçlarını gideriyor. Dolabın suyla dolan iç kısmı ise yiyecek ve içeceklerin soğuk şekilde muhafaza edilmesine imkan sağlıyor. Köy yolundan geçenlerin kullanımına sunulan ve hem çeşme hem de soğutucu görevi gören buzdolabı, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor.