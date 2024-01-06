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Artvin'de meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım aksadı - Son Dakika
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Artvin'de meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım aksadı

Artvin'de gün boyu devam eden yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan, yolların kapanmasına neden oldu. Artvin-Ardahan arasındaki ulaşım tekrar aksadı. Karayolları ekipleri yolu açmakta zorlanıyor, güvenlik önlemleri artırıldı.

06.01.2024 - 21:49,  Güncelleme: 21:51
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UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de gün boyu devam eden yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan, yolların kapanmasına neden oldu. Yol açma çalışmalarının devam ettiği akşam saatlerinde Artvin- Şavşat yol ayrımına 5 kilometre kala bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin- Ardahan arasındaki ulaşım tekrar aksadı.

Önceki gün Artvin'de etkili olan yağışlar nedeniyle dün gece itibariıyla Artvin'in bir çok noktasında heyelanlar oluştu. Heyelanlar nedeniyle Artvin-Şavşat, Artvin- Ardanuç ve Artvin- Yusufeli yolu bir süre kapanmıştı. Bu akşam saatlerinde Artvin-Ardahan karayolu üzerinde Şavşat yol ayrımına 5 kilometre kala bölgede meydana gelen heyelan, karayolunun tekrar ulaşıma kapanmasına sebep oldu.

Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yola sürekli kaya parçaların düşmesi nedeniyle yolu açmakta zorlanıyor. Güvenlik güçleri de bölgede can kaybı yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırdı.

Artvin\'de meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım aksadı
Kaynak: ANKA
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