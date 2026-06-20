Artvin'de Yaşam Koşulları Tartışılıyor - Son Dakika
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Artvin'de Yaşam Koşulları Tartışılıyor

20.06.2026 12:45
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Artvin'in Şavşat ilçesinde pazar fiyatları ve yaşam koşulları hakkında farklı görüşler ortaya kondu.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde vatandaşların pazar fiyatları ve yaşam koşullarına ilişkin değerlendirmeleri farklı görüşleri ortaya koydu. Bazı vatandaşlar artan kira ve gıda fiyatlarının geçimi zorlaştırdığını belirtirken, bazıları ise Türkiye'nin bulunduğu koşullara rağmen yaşam standartlarının iyi olduğunu savundu. Bir kilo peynire 500 lira ödediğini söyleyen bir yurttaş, "Bu haftalık alışverişim bu kadar. Emekli insanların daha fazlasını alması mümkün değil" diye konuştu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar, artan yaşam maliyetleri ve alım gücündeki düşüşe ilişkin farklı değerlendirmelerde bulundu.

Şavşatlı Selim Gül, özellikle kira maliyetlerinin vatandaşları zorladığını belirterek, bir eve yerleşmenin kira, depozito ve emlak komisyonuyla birlikte yaklaşık 60 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Gül, "Allah sonumuzu hayır etsin. Bir yakınım için ev aradım. Ev sahibi 20 bin lira kira, 20 bin lira depozito ve 20 bin lira da komisyon istiyor. Daha eve girmeden 60 bin lira masraf çıkıyor. Şavşat'ta durum buysa İstanbul, Ankara, Bursa'da nasıldır bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Pazara da gitmiyorum. Zaten 30 bin lira gelir alıyorum, onu da pazara mı vereyim? " dedi.

Pazarda alışveriş yapan diğer vatandaşlar da fiyatların yüksekliğinden yakındı. Bir vatandaş, "2 bin liralık alışveriş yaptık ama iki kişilik bir aile için bile yeterli değil. Haftaya yeniden pazara gelmek zorundayız" diye konuştu.

"FİYATLAR BENİ ZORLAMIYOR"

Başka bir vatandaş ise "Pahalı, alamıyoruz. Ne yapalım? Bakalım fiyatlar düşecek mi?" ifadelerini kullandı. Bir diğer vatandaş da, "İstediğimiz her şeyi alamadık. Bin liralık alışveriş yaptım ama market ihtiyaçlarımızın bir kısmı hala duruyor. Gerçekten çok zor" dedi.

Bazı vatandaşlar ise fiyatların kendilerini fazla etkilemediğini söyledi. Bir vatandaş, "Benim açımdan ciddi bir sıkıntı yok. Fiyatlar biraz yüksek ama beni zorlamıyor. Tabii zorlanan insanlar mutlaka vardır" değerlendirmesinde bulundu.

"EĞER DÜNYAYI GÖZ ÖNÜNE ALIRSAK PAHALILIK YOKTUR"

Şavşatlı emekli öğretmen Ethem Coşkun ise Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel koşullara rağmen genel tablonun olumlu olduğunu savundu. Coşkun, "Bugünkü Türkiye'nin şartlarına göre her şey çok güzel. Çünkü Türkiye büyük badirelerden geçiyor, çevresi ateş çemberinde. Buna rağmen çok güzel. Her şey bulunuyor, hiçbir eksiklik yok. Hayat devam ediyor, insanlar huzur içinde. Ha, siz diyeceksiniz ki 'biraz pahalılık var.' Eğer dünyayı göz önüne alırsak pahalılık yoktur. Sadece Türkiye'yi düşünmeyelim. Bugün dünyada büyük savaşlar oluyor, bir ateş çemberi var. Liderlerimiz sağ olsunlar, bizi bu çemberden korudular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İdarecilerimize, Cumhurbaşkanımıza. Aslında şudur: Türkiye bundan 20 yıl öncesine göre çok büyük çağlar atladı. Her şey bol. Gidin pazara, aradığınız, bulamadığınız bir şey olmaz. Eskiden kuyruklar yaşanıyordu, şimdi çok mutluyuz. Allah razı olsun bizi idare edenlerden" dedi.

Şavşatlı Durmuş Altun ise emekli maaşıyla geçinmenin giderek zorlaştığını belirterek, "Hayat güzel değil. Alışveriş ortada. Bir kilo peynir aldım, 500 lira verdim. Bu haftalık alışverişim bu kadar. Emekli insanların daha fazlasını alması mümkün değil" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Şavşat, Artvin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de Yaşam Koşulları Tartışılıyor - Son Dakika

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