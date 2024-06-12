Artvin'deki Veteriner Kliniği Yaban Hayvanlarına da Hizmet Veriyor

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Artvin şehir merkezinde faaliyet gösteren veteriner kliniği, evcil hayvanların yanı sıra yaban hayvanlarına da hizmet veriyor.

Veteriner Hekim Canberk Düzün, doğada vatandaşlar tarafından bulunarak kliniğe getirilen yaralı yaban hayvanlarının gerekli tedavilerini yaptıktan sonra yeniden doğaya salınmasına destek veriyor. Geçtiğimiz aylarda 50'ye yakın yabani hayvan türünü tedavi ettiğini belirten Düzün "Bunlar arasında kartal, şahin, karaca, yaban keçisi, mısır akbabası, leylek, doğan, şakrak kuşu, balaban kuşu gibi birçok farklı türde hayvan bulunuyor. Son olarak bize yaralı getirilen 2 yavru karacamız var. Onların tedavilerini yapıyoruz. 'Şavi' ve 'Titre' adını verdiğimiz 1 aylık karacaların tedavileri devam ediyor. Tamamen sağlıklarına kavuştukları zaman bu karacalarımızı da doğal yaşam alanına geri bırakacağız" dedi.

Genellikle diğer hayvan türlerinin saldırısına uğrayan yaban hayvanlarının kliniğe getirildiğini belirten Düzün, "Örneğin ayı saldırısı, köpek saldırısı veya bazen insanlar tarafından yaralanan hayvanlar da bize ulaşıyor. Ayrıca, yaban kuşları genellikle kanat yaralanmaları veya beslenme yetersizliği nedeniyle kliniğimize getiriliyor" şeklinde konuştu.

Düzün, vatandaşların doğal alanlardan kopuk bir şekilde buldukları yaban hayvanlarını 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yetkililere teslim etmelerini sözlerine ekledi. - ARTVİN