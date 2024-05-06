Artvin Geçitli köyünde kar yağışı - Son Dakika
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Artvin Geçitli köyünde kar yağışı

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Artvin il merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyü dağlarına kar yağdı. Ümit Güllü, hayvanlarını otlatırken çektiği video ile kar yağışını kayıt altına aldı.

06.05.2024 14:30
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin il merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyü dağlarına kar yağdı. Hayvanlarını otlatan Ümit Güllü, kar yağışını çektiği video ile kayıt altına aldı.

Artvin il merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyü dağlarına kar yağdı. Hayvanlarını otlatmaya çıkan Ümit Güllü, çektiği videoda "Evet arkadaşlar Geçitli köyündeki son durum. Kış geri geldi, durum vaziyet bu şekilde, kar şiddetli bir şekilde yağıyor. Bu durum ne kadar devam edecek bilmiyorum ve dağın eteklerindeyiz" dedi.

Artvin Geçitli köyünde kar yağışı
Kaynak: ANKA

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