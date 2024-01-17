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Artvin'in Borçka ilçesinde kar altında kaybolan operatörün aracı 4 günde bulundu - Son Dakika
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Artvin'in Borçka ilçesinde kar altında kaybolan operatörün aracı 4 günde bulundu

Artvin'in Borçka ilçesi Camili bölgesinde kar yağışı sonrası yol kenarında bırakılan operatörün aracı, 4 gün sonra bulundu.

Artvin\'in Borçka ilçesinde kar altında kaybolan operatörün aracı 4 günde bulundu
17.01.2024 - 09:15,  Güncelleme: 09:20
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Artvin'in Borçka ilçesi Camili bölgesinde ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için bölgeye giden operatörün aracı kar altında kayboldu. Operatör yol kenarında bıraktığı aracına 4 günde ulaşabildi.

Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip 1900 rakımlı Camili (Macahel) Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı sonrası Karayolları, özel bir şirketi bölgede yetkilendirdi. Camili bölgesi sakinlerinden olan şirket sahibi ve aynı zamanda iş makinesi operatörü Osman Önder, ekibiyle bölgeye giderek kar temizleme çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışı sonrası bölgeye Toyota marka 4x4 özel aracıyla giden Önder, kar ve çığ nedeniyle ilerleyemeyince aracını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı. Kar yağışının durmasıyla iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapan Önder'in yol kenarında bıraktığı aracı ise kara gömüldü. 4 gün sonra aracına ulaşabilen Önder, aracın kaportasında ezikler olduğunu belirtti.

Kürek yardımıyla karlara gömülen aracını kurtaran Önder, "Geçtiğimiz günlerde 4-5 günlük çalışmayla yolu açtık. Köye inmiştik, işlerimiz vardı. Dönüş yolunda çığ inmişti. Gece de kar yağışı başlayınca yolu açamadık. Aracımız yolda mahsur kaldı, kar kütlesi kapatmıştı. Sağı solu ezilmiş. Ama can olmadıktan sonra maldır dedik, fazla dert etmedik. Ama bu bölgede böyle şeylere sıkça rastlıyoruz. Bir an önce tünel istiyoruz" diye konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Artvin'in Borçka ilçesinde kar altında kaybolan operatörün aracı 4 günde bulundu - Son Dakika
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